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В Тюменской области при столкновении двух большегрузов погибли два человека

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Обстоятельства столкновения выясняются.

В Тюменской области произошло столкновение двух большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел вечером 2 декабря на 371 км федеральной автодороги Тюмень – Омск. Один большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибли два человека. Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке автомобиль на скорости сбил группу солдат-срочников.

Видео: ГИБДД Тюменской области

Теги: большегрузы, дтп, жертвы, тюменская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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