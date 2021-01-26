В Тюменской области при столкновении двух большегрузов погибли два человека

Обстоятельства столкновения выясняются.

В Тюменской области произошло столкновение двух большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел вечером 2 декабря на 371 км федеральной автодороги Тюмень – Омск. Один большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибли два человека. Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке автомобиль на скорости сбил группу солдат-срочников.

Видео: ГИБДД Тюменской области