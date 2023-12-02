На Камчатке автомобиль на скорости сбил группу солдат-срочников

Пострадало шестеро человек.

В социальных сетях Камчатского края в субботу распространилось видео, на котором видно, как автомобиль на большой скорости сбивает стоящих на краю дороги людей в военной форме. Инцидент произошел на 26 километре старой елизовской трассы. Кадры сделаны с видеорегистратора, находившегося на транспортном средстве. Известно, что машина двигалась со скоростью в 70 километров в час. Среди пострадавших пехеходов оказались солдаты срочной службы. Один из молоды людей был одет в светоотражающий жилет, а остальные - в форму. После столкновения с препятствием автомобиль вылетел с проезжей части. В настоящее время местные журналисты сообщили о том, что в ходе аварии пострадали шесть человек. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В результате ДТП на 128-м километре трассы "Кола" погибли два человека.

Фото и видео: Telegram / Mash