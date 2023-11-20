В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.

В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Ялуторовск. В двухэтажном деревянном доме загорелась квартира. Площадь огня составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибли трое детей. Двух человек удалось спасти. Еще двоих эвакуировали. В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.

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Видео: МЧС России