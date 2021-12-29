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В Тюменской области на территории базы отдыха загорелось здание проката

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Горит 600 квадратных метров.

В Тюменской области на территории базы отдыха загорелось здание проката. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС. Пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован. В ликвидации проблемы привлечены силы 30 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.

Сведения о возгорании в одноэтажном административном здании базы отдыха поступили в диспетчерскую службу в 10:18 по местному времени. Пострадавший объект располагается на 20-ом километре Ялуторовского тракта.

Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия здание проката было полностью охвачено огнем.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время угрозы распространения пламени нет. Сведений о погибших и пострадавших от экстренных ведомств не поступало.

Во второй раз в деревянном расселенном доме в Парголово произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: база отдыха, боровое, гу мчс, тюменская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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