В Тюменской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в ночь на 13 марта в деревне Красный Яр. Поступило сообщение о возгорании пилорамы. Огонь охватил 600 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели вывели двоих человек на свежий воздух. При тушении обнаружены трое погибших. В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области произошел пожар в здании со спиртосодержащей продукцией.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все