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В Тюменской области на пожаре погибли три человека

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В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники.

В Тюменской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в деревне Красный Яр. Поступило сообщение о возгорании пилорамы. Огонь охватил 600 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели вывели двоих человек на свежий воздух. При тушении обнаружены трое погибших. В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области произошел пожар в здании со спиртосодержащей продукцией.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, пожар, тюменская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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