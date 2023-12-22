В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники.

В Тюменской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в деревне Красный Яр. Поступило сообщение о возгорании пилорамы. Огонь охватил 600 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели вывели двоих человек на свежий воздух. При тушении обнаружены трое погибших. В тушении пожара участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области произошел пожар в здании со спиртосодержащей продукцией.

Видео: МЧС России