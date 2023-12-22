В тушении огня участвовали 41 специалист и 12 единиц техники.

В Новосибирской области произошел пожар в здании со спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 13 марта в поселке Мочище. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании со спиртосодержащей продукцией. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 41 специалист и 12 единиц техники. Спустя время возгорание локализовали. Также сообщается, что из горящего здания вынесли пять газовых баллонов.

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Видео: МЧС России