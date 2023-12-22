В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Инцидент произошел на объекте топливно-энергетического комплекса. В результате удара дрона по нефтебазе начался пожар, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Позже Клычков сообщил, что прибывшие на место спецслужбы ликвидировали возгорание. В результате атаки беспилотника никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что на севере Стамбула прогремел взрыв на газопроводе.
Видео: Telegram / Губернатор Клычков
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