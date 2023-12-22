На севере Стамбула прогремел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
Инцидент произошел вечером 2 марта в районе Султангази. По предварительной версии, причиной взрыва стало короткое замыкание электропроводов.
По адресу происшествия были направлены полиция, пожарные и врачи. Огонь потушили за 15 минут, однако пожар затронул балконы соседних домов. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Гонконге экстренно сел самолет из-за взрыва пауэрбанка.
Видео: X / TRT Haber
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