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На севере Стамбула прогремел взрыв на газопроводе

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По предварительной версии, причиной взрыва стало короткое замыкание электропроводов.

На севере Стамбула прогремел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Инцидент произошел вечером 2 марта в районе Султангази. По предварительной версии, причиной взрыва стало короткое замыкание электропроводов.

По адресу происшествия были направлены полиция, пожарные и врачи. Огонь потушили за 15 минут, однако пожар затронул балконы соседних домов. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Гонконге экстренно сел самолет из-за взрыва пауэрбанка.

Видео: X / TRT Haber

Теги: взрыв, газопровод, стамбул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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