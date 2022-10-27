По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

В Тюменской области микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел на шестом километре автодороги Юргинское – Лесное – Бучиха. По предварительной информации, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Отмечается, что мужчина перевозил работников одного из предприятий.

В результате ДТП водитель и восемь пассажирок получили ранения. Их доставили в больницу с различными травмами. В связи с происшествием прокурор Юргинского района проведет проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Ранее мы сообщали, что около Сенной площади девушка попала под колеса машины.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области