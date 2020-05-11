В Тюменской области частично приостановили плановую медпомощь

В Тюменской области частично приостановлены профилактическая и плановая медицинская помощь. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Причиной этого стала ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Меры вводятся на две недели, начиная с сегодняшнего дня.
Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.
из сообщения оперштаба
Кроме того, данные меры вводятся в стационарах. Сообщается, что плановые госпитализации и операции будут перенесены на более поздний срок. Это не относится к неотложным случаям в области кардиологии, онкологии, травматологии и гематологии. По этим профилям помощь будет оказываться в прежнем режиме.
Согласно последним данным оперативного штаба, на территории Тюменской области за прошедшие сутки июля зафиксировано 262 новых случая заболевания COVID-19, что является максимум за все время пандемии. За сутки выздоровели около 250 человек.
Ранее медик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации.
Фото: Piter.tv
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