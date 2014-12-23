В Тюмени задержали подозреваемого в краже пожарных рукавов

По данным следствия, задержанный обвиняется в краже свыше 200 пожарных рукавов на сумму 600 тысяч рублей.

В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в краже пожарных рукавов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанный обвиняется в краже свыше 200 пожарных рукавов на сумму 600 тысяч рублей. Он совершал хищения из многоквартирных жилых домов. Личность мужчины была установлена после просмотра записей с камер наблюдения.

Злоумышленник признал вину и заявил, что вырученные с продажи рукавов денег потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА