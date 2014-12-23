В Красноярском крае полиция пресекла сбыт безакцизных водки, спирта и сигарет на 1,5 млн рублей

В МВД рассказали о предотвращении продажи алкоголя и сигарет без акцизов.

На территории Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов из экономической безопасности и противодействия коррупции задержали жителя города Минусинска 1984 года рождения, который подозревается в незаконном обороте немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. Соответствующее заявление сделали представители МВД РФ по региону. Специалисты уточнили, что во время обысков по месту жительства мужчины изъяты 1190 бутылок со спиртосодержащей продукцией, 14 канистр этилового спирта, 6,3 тысячи сигаретных пачек. Все товары находились без акцизов. Общая стоимость продукции составляет более полутора миллиона.

Подозреваемый пояснил, что нелегальный товар хранил с целью дальнейшей продажи. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом части 6 статьи 171.1 и части 1 статьи 171.3 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Житель Томской области уличён в незаконном вылове и хранении свыше 230 особей краснокнижной стерляди.

Фото и видео: МВД России