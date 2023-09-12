Житель Томской области уличён в незаконном вылове и хранении свыше 230 особей краснокнижной стерляди

Мужчина признался в ловле краснокнижного вдиа рыбы.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью российских правоохранительных органов по Томской области во взаимодействии с сотрудниками МВД по Верхнекетскому району и при силовой поддержке Росгвардии задержали ранее не судимого 51-летнего жителя посёлка Макзыр. В настоящее время мужчина подозревается по статье за незаконный оборот водных биологических ресурсов. В ходе осмотра территории оперативники выявили в хозяйственной постройке морозильную камеру. В ней находилось более 230 особей стерляди. Этот вид рыбы относится к особо ценным. Она нанесена в Красную книгу. Задержанный мужчина признался в том, запрещённую к вылову рыбу он добыл на одной из рек летом текущего года при помощи сетей.

Оперативники изъяли все найденные биоресурсы, а также орудие лова и плавсредство. Ущерб, причинённый экологии от противоправных действий подозреваемого, составил более 1 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента возбуддено уголовное дело по признакам преступления,по части 3 статьи 256 УК РФ. Местный житель находится под подиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа