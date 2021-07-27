В Тюмени задержали подельников за незаконное использование персональных данных граждан

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, а также более 600 сим‑карт.

В Тюмени сотрудники полиции задержали подельников за незаконное использование персональных данных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, организатор схемы нашел предложение о подработке. Он приобретал сим-карты и регистрировал их на чужих людей, получая о них конфиденциальную информацию на теневой площадке. Злоумышленник оформлял с их помощью банковские счета и продавал в даркнете для криминальных целей. Позже он делегировал эти функции двух сообщникам, а сам начал заниматься поиском клиентов.

Оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали трех участников группы, подозреваемых в незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, а также более 600 сим‑карт. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Тюменской области