В Тюмени задержали мужчину, совершившего накануне своей свадьбы кражу денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 32-летний мужчина вошел в офис на улице Малыгина, вытащил кошелек с деньгами из сумки на столе и скрылся с деньгами. Сумма ущерба составила 131 тысячу рублей. Отмечается, что злоумышленника задержали прямо перед свадебной церемонией на парковке у ЗАГСа.

Мужчина потратил похищенные средства на одежду, продукты, алкоголь и рестораны. Также сообщается, что у него уже были судимости за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД Тюменской области