В Тюмени в результате рейдов выявлено свыше 230 нарушений норм миграционного законодательства

Полиция проверила стройки и службу таки на соответствие миграционному законодательству.

На территории Тюмени российские правоохранительные органы в результате рейдов выявили свыше 230 нарушений норм миграционного законодательства. В рамках оперативных действия полиция проверила местные строительные площадки, а также водителей такси. Из общего количества выявленных нарушителей 136 человек не соблюдали правила въезда, режим пребывания на территории России, либо уклонялись от выезда из страны после окончания сроков пребывания. Установлено, что еще 24 человека осуществляли трудовую деятельность, не имея на это необходимого патента, а 13 человек при осуществлении миграционного учёта предоставили государству ложные сведения. Добавим, что 53 гражданина, выступавшие в качестве принимающей стороны, нарушили требования миграционного законодательства при предоставлении жилых помещений для пребывания иностранцам. Ещё 12 человек привлечены к ответственности по другим статьям КоАП РФ.

Специалисты отметили, что в отношении 63 иностранцев районными судами города приняты решения о наложении административных штрафов с выдворением иностранцев за пределы страны. К ответственности будут привлечены юридические лица, которые нанимали на работу мигрантов без патентов, с нарушением норм. В общей сложности у таких работодателей выявлено 27 нарушений.

Установлен гражданин иностранного государства, находящийся в федеральном розыске. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: МВД Медиа