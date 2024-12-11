В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами

Мужчина объяснил, с чем был связан его поступок.

Российские правоохранительные органы по Тюменской области задержала водителя такси, который, угрожая оружием, похитил у несостоявшегося клиента коробку с пирогами. В настоящее время в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье за разбойное нападение (статья 162 УК РФ). Фигурантом расследования стал местный житель 1992 года рождения. Он пояснил, что в ден ь происшествия подрабатывал водителем для пассажирских перевозок. По заказу клиента он прибыл на нужный адрес, однако человек передумал ехать. На требование о компенсации по отмененному заказу человек предложил разгрузить его грузовик с товаром, после чего пообещал заплатить. В результате между мужчинами возник бытовой конфликт. ходе ссоры таксист забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что два дня назад неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил у него коробку с пирогами. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого... пресс-служба МВд по региону

В настоящее время фигурант расследования задержан в порядке статьи 91 УПК РФ..

Полиция закрыла ряд вебкам-студий, работавших в нескольких регионах России.

Фото и видео: Вконтакте / Полиция Тюменской области