  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
146
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция закрыла ряд вебкам-студий, работавших в нескольких регионах России

0 0

В Саратовской области пресечена незаконная деятельность, связанная с порнографией.

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность работников вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что по подозрению в причастности к созданию и распространению запрещенного порнографического контента на территории Москвы, Саратова, Краснодара и Ростова-на-Дону задержаны подозреваемые. Согласно предварительным данным от полиции, одна из злоумышленниц организовала на территории четырех субъектов страны работу нескольких студий. В них работали не менее десяти моделей. Девушки проводили видеосеансы с гражданами  иностранных государств.

За определенную оплату девушки выполняли интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора.  

пресс-служба МВД РФ

Оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. В ходе мероприятий удалось изъять компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документацию. Ведется уголовное дело по статье 242 УК РФ, Двое подозреваемых остаются на свободе под подпиской о невыезде, в отношении лидера группировки выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 

В Иркутской области осудили на 19 лет мужчину за стрельбу в кафе Ангарска.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: вебкам-студия, ирина волк, мвд, порнография, регионы, сатаровская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии