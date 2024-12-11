Полиция закрыла ряд вебкам-студий, работавших в нескольких регионах России

В Саратовской области пресечена незаконная деятельность, связанная с порнографией.

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность работников вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что по подозрению в причастности к созданию и распространению запрещенного порнографического контента на территории Москвы, Саратова, Краснодара и Ростова-на-Дону задержаны подозреваемые. Согласно предварительным данным от полиции, одна из злоумышленниц организовала на территории четырех субъектов страны работу нескольких студий. В них работали не менее десяти моделей. Девушки проводили видеосеансы с гражданами иностранных государств.

За определенную оплату девушки выполняли интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора. пресс-служба МВД РФ

Оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. В ходе мероприятий удалось изъять компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документацию. Ведется уголовное дело по статье 242 УК РФ, Двое подозреваемых остаются на свободе под подпиской о невыезде, в отношении лидера группировки выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Фото и видео: МВД Медиа