В Иркутской области осудили на 19 лет мужчину за стрельбу в кафе Ангарска

Срок заключения местный житель будет отбывать в колонии строгого режима.

Иркутский областной суд приговорил к 19 годам заключения в колонии строго режима местного жителя, который ранее устроил стрельбу в кафе Ангарска. Также мужчина получил ограничение свободы на срок 1 год и 8 месяцев со штрафом в 50 тысяч рублей. Жертвой трагедии стал один человек, еще одного пострадавшего злоумышленник смог ранить. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по Иркутской области.

Признан виновным по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). пресс-служба прокуратуры по региону

Дополнительно судебная инстанция удовлетворила иски потерпевших о взыскании с осужденного более 11,5 миллионов рублей. Следствие установило, что летом 2023 года мужчина зашел в кафе города Ангарска с пистолетом. Гость несколько раз выстрелил в одного из посетителей.Далее мужчина покинул заведение. Свидетелем данного преступления стал товарищ потерпевшего, который сидел с ним за одним столом. С целью отомстить, местный житель взял на кухне кафе нож, затем выбежал вслед за стрелявшим на улицу, где нанес оппоненту удар ножом в живот. В свою очередь, тот произвел выстрел в адрес обидчика. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого зачинщик конфликта самостоятельно добрался до больницы, где медики прооперировали пациента.

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Фото и видео: Прокуратура Иркутской области