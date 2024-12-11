МВД предложило изменить процесс оформления пьяных водителей

Законопроект проходит процесс обсуждения.

МВД России предложило изменить процесс оформления пьяных водителей за рулем. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В ведомстве подготовили соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Его разработку объяснили необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц. Отмечается, что сейчас при остановке пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти протоколов, но обязательными являются только два. Законопроект проходит процесс обсуждения.

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Фото: Piter.tv