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В Тюмени приготовили самый длинный шашлык в России

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Его длина составила 438 метров.

В Тюмени приготовили самый длинный шашлык в России. Об этом сообщает "ТАСС".

Блюдо приготовили в преддверии Дня города в Тюмени. Его длина составила 438 метров. Цифра была выбрана в честь 438-летия Тюмени. Данный рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Отмечается, что для приготовления шашлыка предоставили около 500 кг мяса курицы. Кроме того, в его приготовлении участвовало около 500 человек.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: рекорд, тюмень, шашлык
Категории: Лента новостей, Новости России,

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