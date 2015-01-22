Его длина составила 438 метров.

В Тюмени приготовили самый длинный шашлык в России. Об этом сообщает "ТАСС".

Блюдо приготовили в преддверии Дня города в Тюмени. Его длина составила 438 метров. Цифра была выбрана в честь 438-летия Тюмени. Данный рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Отмечается, что для приготовления шашлыка предоставили около 500 кг мяса курицы. Кроме того, в его приготовлении участвовало около 500 человек.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь.

Видео: Telegram / SHOT