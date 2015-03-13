В результате рейдов были задержаны 87 иностранцев.

В Тюмени полицейские в ходе миграционных рейдов по стройкам и рынкам применили квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции проверили строящиеся объекты и рынки с целью выявления и пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. В результате рейдов были задержаны 87 иностранцев. Из них 69 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил режима пребывания.

На двоих нелегалов составили административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Еще шестерых мигрантов обвинили в том, что они осуществляли трудовую деятельность без патентов. В отношении 10 приезжих вынесены постановления об административном выдворении за пределы России.

Видео: УМВД по Тюменской области