Выяснилось, что она сама стала жертвой дистанционной схемы обмана.

В Нижегородской области полиция установила пенсионерку, которую аферисты использовали в качестве курьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, 89-летняя жительница города Балахны стала жертвой мошенников. У нее выманили персональные данные, после чего позвонили якобы от имени военной прокуратуры и заявили, что мошенники от имени потерпевшей оформили счет, на котором лежат 800 тысяч рублей от обманутых граждан. Чтобы избежать ответственности, пенсионерке предложили задекларировать денежные средства и отправить их в казначейство города Москвы или Санкт-Петербурга.

Женщина передала денежные средства в размере 1,3 млн рублей гражданке, которая должна уехать в столицу. Полицейские установили и задержали 71-летнюю жительницу Дзержинска, которую аферисты использовали в качестве курьера. Выяснилось, что этим летом она сама стала жертвой аналогичной схемы обмана. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что полицией Москвы задержан директор фирмы, обманувший десятки инвесторов на 50 млн рублей.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области