В Тюмени на пожаре спасены постояльцы реабилитационного центра

Удалось избежать жертв, пострадали шестеро человек.

На территории реабилитационного центра "Милосердие" на Коммунистической улице в Тюменской области утром 19 октября произошло возгорание. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слжбы регионального управления экстренного ведомства страны. Пламя вспыхнуло в одном из служебных помещений. Спасатели успели оперативно эвакуировать рабочий персонал и постояльцев учреждения, среди которых были незрячие и неходячие пациенты. Очевидцы на местах уведомили журналистов, что эвакуированных посадили в транспортные средства, а затем отправили в пункты временного размещения.

Загорелось 2-этажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Известно, что в общей сложности из здания выведено 77 человек. Из них шестеро пришлось госпитализировать. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт. Жертв удалось избежать. В ликвидации последствий пожара были задействованы 42 человека личного состава ГУ МЧС и 12 единиц техники.

В Тамбовской области из-за взрыва газа в доме погибли два человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России