В Тамбовской области из-за взрыва газа в доме погибли два человека

Пострадавшими считаются семеро, пятеро решили не госпитализироваться.

На территории Тамбовской области два человека погибли из-за хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме. Инцидент произошел около 04:55 часов утра по московскому времени в Кирсановском муниципальном округе. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава российского региона Максим Егоров. Чиновник пояснил, что специалисты из местного экстренного ведомства эвакуировали жильцов. Огонь удалось локализовать к 05:41 часам утра.

Произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, ул. Коммунистическая, д. 29. Взрыв произошел на четвертом этаже, есть разрушения. Максим Егоров, глава Тамбовской области

Известно, что в медицинское учреждение были доставлены восемь человек, пять из которых позже отказались от госпитализации. В настоящее время пожар потушен, однако огонь успел распространиться на 150 квадратных метров. Повреждения получили четвертый и пятый этажи здания. К ликвидации последствий задействованы 34 человека из личного состава ГУ МЧС и 18 единиц техники.

Авиация МЧС России направлена в Иркутскую область к застрявшей во льду барже.

Фото и видео: ГУ МЧС России