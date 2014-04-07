Авиация МЧС России направлена в Иркутскую область к застрявшей во льду барже

Российская авиация от экстренного ведомства страны на территории Иркутской области отправилась на помощь экипажу баржи, застрявшей во льдах. Известно, что судно занимается транспортировкой продуктов питания. Однако оно застряло в 50 километров от населенного пункта Непа, находящегося вверху по течению реки Нижняя Тунгуска. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Судно следовало в село Ербогачен из села Подволошино. Сегодня для эвакуации четырех членов экипажа к судну направлены борт Ми-8 МЧС России и спасатели Байкальского-поисково спасательного отряда.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону
Напомним, что баржа находится в ледовом плену с четверга, 17 октября.
Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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