Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех

В МВД и МЧС уточнили подробности о смертельной аварии в Амурской области.

Четыре человека, по уточненным данным, погибли в столкновении между грузовиком и легковом автомобиле иностранного производства. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства по Амурской области. Известно, что большегрузный транспорт перевозил пиротехнику. После удара друг о друга транспортные средства воспламенились. Сообщалось, что водитель грузовика госпитализирован, а три человека из легковушки погибли.

В правоохранительных органах уточнили, что устанавливают личности погибших. Согласно предварительной причины смертельной аварии, одн из шоферов не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги. В МВД добавили, что жертвами трагедии стали четверо, мз которых двое - несовершеннолетние дети. Представителям ГУ МЧС удалось деблокировать и вытянуть искореженную легковушку из-под грузовика. В салоне машины находились тела женщины и детей 8 и 11 лет.

При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости