В Тюмени ликвидировали двух сторонников ИГ*

Они планировали совершить взрыв в людном месте.

В Тюмени сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали двух сторонников группировки "Исламское государство"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ФСБ, местоположение главы и сообщника ячейки было установлено в ночь на 29 июля. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, однако вскоре были нейтрализованы. В ходе спецоперации никто их сотрудников ФСБ не пострадал.

При обыске личных вещей и места проживания террористов нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, патроны, а также средства связи и религиозную литературу. По данным пресс-службы ФСБ, убитые планировали осуществить взрыв в людном месте в Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе за подготовку к теракту.

Ранее ФСБ заявила о задержании 45 подпольных "оружейников" в РФ.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации