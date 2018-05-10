ФСБ заявила о задержании 45 подпольных "оружейников" в РФ

Федеральная служба безопасности России раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 субъектов страны. Специальная операция проходила совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Об этом информирует пресс-служба ФСБ.
Согласно данным ведомства, всего в ходе мероприятий были задержаны 45 человек, пресечена деятельность 32 подпольных мастерских. Отмечается, что злоумышленники размещали в Сети объявления по продаже незаконно изготовленного оружия. Доставка осуществлялась по почте или ТЭК.
Сотрудниками спецслужб были изъяты винтажные пулеметы и автоматы прошлого века, а также современное оружие. Кроме того, у "оружейников" были обнаружены патроны, мины и комплектующие к стрелковому оружию.
Федеральная служба безопасности России напоминает, что с лета текущего года на территории РФ усилена ответственность за преступления в данной сфере. Так, за незаконный оборот и изготовление оружия злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее в Новосибирске ФСБ задержала мужчину за финансирование терроризма.
Видео: ФСБ России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Раньше в СССР сажали за спекуляцию, обмен валюты сейчас это бизнес, страна эволюционировала, в сторону цивилизации, во многих странах например в США есть магазины где торгуют официально разным оружием, это просто бизнес, Канада Израиль, Германия Швейцария, Бразилия Финляндия,, во многих странах пересечение границы не является уголовным преступлением а в РФ статья 322.ук так же ограничения свободы как прописка свобода митингов . После революции в РФ, большевики ужесточили законы, они и до сих пор действуют, по законам можно понять уровень цивилизации страны, и уровне спец служб.