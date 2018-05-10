ФСБ заявила о задержании 45 подпольных "оружейников" в РФ

Ведомство пресекло деятельность 32 подпольных мастерских.

Федеральная служба безопасности России раскрыла сеть незаконных торговцев оружием, которая охватила 25 субъектов страны. Специальная операция проходила совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Об этом информирует пресс-служба ФСБ.

Согласно данным ведомства, всего в ходе мероприятий были задержаны 45 человек, пресечена деятельность 32 подпольных мастерских. Отмечается, что злоумышленники размещали в Сети объявления по продаже незаконно изготовленного оружия. Доставка осуществлялась по почте или ТЭК.

Сотрудниками спецслужб были изъяты винтажные пулеметы и автоматы прошлого века, а также современное оружие. Кроме того, у "оружейников" были обнаружены патроны, мины и комплектующие к стрелковому оружию.

Федеральная служба безопасности России напоминает, что с лета текущего года на территории РФ усилена ответственность за преступления в данной сфере. Так, за незаконный оборот и изготовление оружия злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала мужчину за финансирование терроризма.

Видео: ФСБ России