В Новосибирске ФСБ задержала мужчину за финансирование терроризма

Он передал террористам 2,4 млн рублей.

В Новосибирске сотрудники Федеральной службы безопасности России перекрыли канал финансирования организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ). Об этом информирует агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно опубликованным данным, сотрудниками ФСБ был задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья, который осуществлял сбор и перевод денег представителям международной террористической организации. Было выяснено, что всего он передал им 2,4 млн рублей.

Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства на "джихад", после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске. из сообщения пресс-службы ФСБ

По данному факту возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности и финансированию терроризма.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм.

Фото: Piter.tv