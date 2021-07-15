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В Тюмени "Газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми

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Пострадали трехлетний и полуторагодовалый мальчики.

В Тюмени грузовой автомобиль "Газель" задним ходом наехал на мать с коляской. В ней находились двое детей. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. По факту произошедшего ведется разбирательство. Специалисты уточнили, что 34-летний водитель не убедился в безопасности маневра. В результате пострадали мальчики полутора и трех лет.

Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь.

пресс-служба прокуратуры

Очевидцы рассказали, что младший ребенок в момент аварии находился в детской коляске, а старший сидел на ступеньке. Их мать отделалась ушибами. Ей не потребовалась госпитализация. Виновник ДТП объяснил правоохранительным органам, что не увидел препятствия на дороге.

В Ломоносове пожилой скутерист сбил 2-летнего мальчика.

Видео: Telegram / КБ +18

Теги: газель, тюмень
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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