В Тюмени "Газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми

В Тюмени грузовой автомобиль "Газель" задним ходом наехал на мать с коляской. В ней находились двое детей. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. По факту произошедшего ведется разбирательство. Специалисты уточнили, что 34-летний водитель не убедился в безопасности маневра. В результате пострадали мальчики полутора и трех лет.
Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь.
пресс-служба прокуратуры
Очевидцы рассказали, что младший ребенок в момент аварии находился в детской коляске, а старший сидел на ступеньке. Их мать отделалась ушибами. Ей не потребовалась госпитализация. Виновник ДТП объяснил правоохранительным органам, что не увидел препятствия на дороге.
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Видео: Telegram / КБ +18
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