Ранее компания не планировала отказываться от компенсации.

В Twitch заявили, что Rambler отзывает иск о нелегальном контенте без выплаты компенсации. Ранее в Rambler Group говорили, что откажутся от судебного разбирательства только в случае компенсации ущерба

Компания имела претензии перед стриминговым сервисом за размещение трансляции футбола. Rambler выкупил эксклюзивные права на показ футбольной лиги Великобритании, но трансляция появилась на Twitch с августа по ноябрь 2019 года. За это истец планировал получить компенсацию в размере 180 млн. рублей (2,9 млрд. долларов). Юристы также обратились в суд с требованием закрыть Twitch

Сейчас спорный контент на ресурсе временно заблокирован по постановлению Мосгорсуда.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX.

