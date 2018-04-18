Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Компания нашла на сервисе незаконную трансляцию футбольного турнира Великобритании по футболу.

Rambler требует взыскать со стримингового сервиса Twitch 180 млрд рублей. Сумма набежала из-за многочисленных просмотров "пиратской трансляции" футбольной премьер-лиги. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя сервиса в судебной инстанции Юлианну Табастаеву. Подсчитано количество просмотров (36 тысяч), умноженное на максимальную сумму компенсации в 5 млн. рублей. Юристы надеются также заблокировать деятельность сервиса.

Напомним, что Rambler Group в 2019 году приобрел эксклюзивные права на показ турнира в Великобритании. Официальной площадкой для этого выступил онлайн-кинотеатр Okko. Срок контракта подписан на три года. Однако правообладатели нашли многочисленные несанкционированные трансляции на Twitch. В Rambler Group заявили, что итоговый размер компенсации убытков определит суд.

Ранее Piter.tv писал о том, что приложение для знакомства Mamba запустило новый сервис "Бриллианты".

Видео: YouTube/Science