С его помощью пользователи смогут обменивать виртуальные подарки на реальные деньги.

Российское приложение для знакомства Mamba запустило новый сервис "Бриллианты". С его помощью пользователи смогут обменивать виртуальные подарки на реальные деньги. Об этом пишет ТАСС.

Новая функция доступна на всех платформах, она стала логичным продолжением развития прямых эфиров на сайте. По мнению разработчиков, "Бриллианты" должны положительно повлиять на качество контента в стримах. Как правило, виртуальные подарки дарят авторам интересных трансляций.

Пользователи приложения могут проверить количество своих "бриллиантов" в профайле. Их можно будет обменять на реальные деньги. Похожая функция есть у крупных стриминговых платформ, таких как Instagram, Youtube и Twitch.

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Видео: YouTube / VINIL VIDEO