Петербуржцев предупредили, что мошенники крадут данные с помощью "антирадар‑приложений"

Вредоносные приложения, распространяемые через Telegram и пиратские сайты.

Управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредило о новой волне мошенничества. Злоумышленники создают вредоносные приложения, которые маскируют под полезный софт — "бесплатные антирадары" и навигационные программы, а на деле получают полный доступ к банковским счетам и данным россиян.

Как сообщили в полиции, файлы для установки таких программ чаще всего распространяются через анонимные Telegram-каналы, пиратские сайты и сомнительную рекламу в интернете.

После установки вредоносное приложение получает широкие права на устройстве и начинает скрытую преступную деятельность: кража конфиденциальных данных: перехватывает пароли, коды из СМС (в том числе для подтверждения банковских операций) и другую личную информацию; доступ к банковским приложениям: может автоматически входить в мобильные банки и инициировать переводы; несанкционированные подписки: без ведома владельца подписывает его на платные сервисы.

В МВД призывают пользователей быть крайне бдительными и соблюдать простые правила цифровой гигиены.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники похитили у россиян до 295 млрд рублей в 2025 году.

Фото: Piter.TV