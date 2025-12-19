Данная цифра оказалась больше, чем те, что представили МВД и Центробанк РФ.

Мошенники похитили у россиян до 295 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова.

Отмечается, что данная цифра оказалась больше, чем те, что представили МВД и Центробанк РФ. В Сбербанке объяснили такую разницу учетом передачи наличных и продажи имущества. Также Кузнецов отметил, что Центробанк при подсчетах учитывает только переводы из приложений банков, а МВД считает статистику только по заявлениям пострадавших.

Также сообщается, что в статистку Сбербанка были включены не только клиенты банка, но и остальные участники рынка. В итоговую оценку помимо переводов и снятия наличных в банкоматах попадали передача кредитных средств, а также средства с продажи высоколиквидного имущества.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ.

Фото: pxhere.com