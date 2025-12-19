  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ
Сегодня, 8:47
177
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ

0 0

В МВД призвали не переводить деньги по инструкциям от неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Мошенники на российской территории стали внедрять новую схему обмана с неоплаченными штрафами ГАИ для хищения кода от единого портала "Госуслуги". Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители правоохранительных органов через собственные материалы. Известно, что в криминальном сценарии аферисты представляются жертве обмана судебными приставами. Во время звонка злоумышленник сообщает человеку, что у того есть  неоплаченный штраф ГИБДД и за него уже начислены значительные пени. Псевдосотрудник предлагает удостовериться в ситуации и лично проверить запись на "Госуслугах". Затем на телефон отправляется код в  SMS-сообщении, который преступник просит назвать водителя. Далее, когда эти цифры были получены мошенниками, разговор прекращается

Спустя некоторое время потерпевшему в мессенджере звонят "менеджер Росфинмониторинга" и "работник ФСБ". Они убеждают человека в том, что, сообщив код, он передал свои персональные данные мошенникам. А лжесиловикам якобы удалось отследить преступников, которых они пытаются задержать. Для этого они просят россиянина помочь и перевести денежные средства на "безопасный счет".

Мошенники под предлогом обновления "Госуслуг" и ЕМИАС распространяют опасное ПО.

Фото: Piter.tv

Теги: гаи, гибдд, мвд, мошенничество, пени, телефонные мошенники, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии