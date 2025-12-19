Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ

В МВД призвали не переводить деньги по инструкциям от неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Мошенники на российской территории стали внедрять новую схему обмана с неоплаченными штрафами ГАИ для хищения кода от единого портала "Госуслуги". Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители правоохранительных органов через собственные материалы. Известно, что в криминальном сценарии аферисты представляются жертве обмана судебными приставами. Во время звонка злоумышленник сообщает человеку, что у того есть неоплаченный штраф ГИБДД и за него уже начислены значительные пени. Псевдосотрудник предлагает удостовериться в ситуации и лично проверить запись на "Госуслугах". Затем на телефон отправляется код в SMS-сообщении, который преступник просит назвать водителя. Далее, когда эти цифры были получены мошенниками, разговор прекращается

Спустя некоторое время потерпевшему в мессенджере звонят "менеджер Росфинмониторинга" и "работник ФСБ". Они убеждают человека в том, что, сообщив код, он передал свои персональные данные мошенникам. А лжесиловикам якобы удалось отследить преступников, которых они пытаются задержать. Для этого они просят россиянина помочь и перевести денежные средства на "безопасный счет".

