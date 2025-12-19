  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники под предлогом обновления "Госуслуг" и ЕМИАС распространяют опасное ПО
Сегодня, 12:03
72
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники под предлогом обновления "Госуслуг" и ЕМИАС распространяют опасное ПО

0 0

В МВД рассказали о том, как вредоносное ПО дает доступ аферистам к гаджетам россиян.

Мошенники на российской территории от лица сотрудников государственных учреждений под предлогом обновления приложений "Госуслуги" или ЕМИАС распространяют пользователям вредоносное программное обеспечение, которое в удаленном режиме позволяет злоумышленника управлять функциями зараженного гаджета. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-центра правоохранительных органов в ответ на запрос СМИ.

В МВД уточнили, что потенциальной жертве обмана и кражи данных аферисты представляются сотрудниками госучреждения. Они говорят о необходимости обновления социально значимого приложения.  Далее мошенники присылают  человеку файлы для скачивания. Например, это могут быть Госуслуги.apk, Голос.apk, ЕМИАС.apk, МОЭС.apk и прочие приложения. Затем преступники убеждают пользователя в том, чтобы он записался на прием в госорганы или  продиктовал SMS-код для подтверждения. Иногда они не просят код, но призывают написать цифры в телефоне, тем самым получая доступ к желаемым сведениям.

В полиции предупредили граждан, что редоносное программное обеспечение (ВПО) позволяет аферистам собирать информацию о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Также мошенники получают данные об SMS, телефонных контактах,  журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, данные о геолокации.

В МВД предупредили о создании мошенниками поддельных рабочих чатов.

Фото: Piter.tv

Теги: вредоносное по, госуслуги, емиас, мвд, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии