IT-эксперт заявил, что детские сим-карты не станут панацеей от запрещенных сайтов

IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что детские сим-карты не станут панацеей от запрещенных сайтов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360"

По словам эксперта, запрещенные сайты "все равно смогут пролетать". Он подчеркнул, что можно сделать список одобренных сайтов, куда может зайти ребенок, но тогда придется блокировать поисковые системы. Мясоедов предположил, что в скором времени появится перечень предодобренных сайтов и запрещенных ресурсов. Он заключил, что появление детских симок не является самой эффективной мерой.

Фото: pxhere.com