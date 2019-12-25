Twitch снизил качество стримов в России

Отмечается, что ограничение действует при российском IP.

Стриминговая платформа Twitch снизила качество стримов в России. Об этом сообщает издание "Кибер".

Пользователи платформы стали жаловаться на снижение качества видео при просмотре в РФ. По их словам, максимальное качество видео стало ограничиваться до 720p. В поддержке Twitch подтвердили, что качество снизили для экономии затрат. Отмечается, что ограничение действует при российском IP, но оно коснулось не всех стримеров.

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