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Twitch снизил качество стримов в России
Сегодня, 13:28
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Twitch снизил качество стримов в России

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Отмечается, что ограничение действует при российском IP.

Стриминговая платформа Twitch снизила качество стримов в России. Об этом сообщает издание "Кибер".

Пользователи платформы стали жаловаться на снижение качества видео при просмотре в РФ. По их словам, максимальное качество видео стало ограничиваться до 720p. В поддержке Twitch подтвердили, что качество снизили для экономии затрат. Отмечается, что ограничение действует при российском IP, но оно коснулось не всех стримеров.

Ранее Мишустин заявил, что 80% ПО для управления финансами в компаниях РФ является отечественным.

Фото: Pixabay.com

Теги: twitch, качество, россия, стрим
Категории: Лента новостей,

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