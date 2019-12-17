В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX

Однако комментировать ситуацию Дмитрий песков не может.

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер добавил, что администрация не считает себя в праве комментировать ситуацию.

Речь идет о том, что юристы "Рамблера" обратились к правоохранительным органам. Они просят прекратить начатое уголовное расследование. Менеджмент компании расторгает соглашения с Lynwood. Ранее "Рамблер" уступил ей права на предъявление претензий и исков относительно Nginx. Это произошло в 2015 году. Сейчас совет директоров поручил предложить Lynwood обратиться в полицию с отзывом заявления о нарушении прав.

Ранее Piter.tv писал о том, что связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch.

