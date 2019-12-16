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Rambler попросит прекратить уголовное дело по Nginx

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Конфликт разгорелся на прошлой неделе.

Rambler Group обратится в правоохранительные органы для прекращения дела из-за прав на веб-сервер Nginх. Об этом говорится в пресс-службе компании. 

Совет директоров Rambler поручил  менеджменту поручено продолжить в случае необходимости защищать интересы компании в рамках гражданско-правового поля.

Напомним, что скандал вокруг Rambler и Nginх разгорелся из-за бывшего сотрудника Rambler Игоря Сысоева. В начале 2000-х он создал Nginх.  Бывший работодатель решил, что права на веб-сервер принадлежат ему.

На прошлой неделе в офисе Nginx и дома у руководителей компании прошли обыски по уголовному делу.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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