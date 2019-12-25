В Тверской области женщина подожгла приятельницу

Во время ссоры женщина облила знакомую горючей жидкостью и подожгла. Женщина выжила, но получила увечья.

В Бежецке Тверской области женщина облила голову знакомой горючей жидкостью и подожгла.

Пресс-служба суда сообщает, что состоялось заседание суда, где рассматривалось дело жительницы Бежецка. Следствием и судом установлено, что находясь в квартире повздорили 2 женщины. Одна из них сильно разозлилась и решила отомстить. Она облила голову женщины горючей жидкостью и подожгла.

Пострадавшая выжила, но получила сильные ожоги лица, шеи и верхней части туловища. По заключению медиков пострадавшей был причинен вред средней тяжести.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком на этот же период.

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