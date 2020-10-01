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В Тверской области в ДТП погиб человек и 16 пострадали

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У пострадавших легкие травмы.

В Тверской области сегодня утром произошло столкновение иномарки с автобусом ПАЗ.

ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД по Тверской области сообщает, что авария произошла в Конаковском районе. По пути в Дмитрову Гору столкнулись "Мазда" и автобус ПАЗ. В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте ДТП. 16 человек из автобуса понадобилась медицинская помощь. Уточняется, что травмы легкие.

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

Ранее:В Липецке 23-летний водитель насмерть сбил велосипедиста (видео)

Видео: ВК, Конаково News

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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