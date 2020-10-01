В Липецке 23-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Трагедия произошла на трассе "Орел - Тамбов".

В Липецке молодой водитель на "Приоре" сбил мужчину на велосипеде.

УМВД по Липецкой области сообщает, что накануне вечером, 30 сентября, на объездной Орел - Тамбов 23-летний водитель на автомобиле "Приора" сбил велосипедиста. От полученных травм 59-летний водитель скончался на месте ДТП.

Кроме того, в Данковском районе около 19 часов на трассе Данков – Воскресенское 38-летний водитель автомобиля "Акура" сбил 32-летнего велосипедиста. Сбитого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спасти его не смогли.

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Фото: УМВД по Липецкой области

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