В Тверской области со среды ищут 10-летнюю девочку

Школьница ушла из дома 7 октября и пропала.

В Тверской области пропала 10-летняя школьница.

Следственные органы СКР по Тверской области сообщают, что ими проводится доследственная проверка по факту безвестного нахождения малолетней девочки. Как стало известно, 7 октября девочка ушла из дома в деревне 1-е Мая Конаковского района и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Следственные органы выехали на место жительства девочки, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы. Организованы поиски ребенка. Кто что-нибудь знает о ее местонахождении, просят сообщить в правоохранительные органы.

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