В Тверской области пропали 3 несовершеннолетние студентки

Девушки ушли из общежития накануне и не вернулись до сих пор.

В Торжке пропали 3 несовершеннолетние девушки.

Накануне днем 3 несовершеннолетние студентки (16, 16 и 17 лет) педагогического колледжа в Торжке самовольно покинули общежитие и до сих пор не появились. Ночью в следственные органы поступило сообщение о пропаже несовершеннолетних.

Незамедлительно были организованы поиски силами полиции и волонтеров. Допрошен педколлектив и учащиеся.

проведен осмотр, изъяты предметы для дальнейшего молекулярно-генетического исследования, опрошен представитель педагогического колледжа, а также круг общения несовершеннолетних.

СУ СК РФ по Тверской области

Следственные органы просят всех, кто знает о местонахождении пропавших сообщить в полицию или следственные органы.

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Фото:Piter.TV