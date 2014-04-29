Подозреваемыми стали жители Петербурга.

В Тверской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом рассказали представители правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. Операция проводилась сотрудниками управления по контролю за оборотом запрещенных веществ. Подозреваемыми стали двое жителей Петербурга. В частном доме на территории Вышнего Волчка они разместили центр по выращиванию и изготовлению конопли. Фигуранты расследования регулярно ухаживали за растениями, удобряли их и поливали.

Представители закона изъяли с территории нарколаборатории полимерные пакеты с частями растений и мешки с марихуаной массой 623 грамма. Ведется уголовное дело по статьям 91 и 91 УПК РФ, а также по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимально наказание по последней статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России