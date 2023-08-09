Сообщается, что из региона в зону СВО доставили более 500 тонн гуманитарного груза.

В Тверской области мобилизованным выплатили более 615 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, власти Тверской области завершили все выплаты по мобилизованным и их семьям. Руденя добавил, что из региона в зону СВО доставили более 500 тонн гуманитарного груза. Он подчеркнул, что гуманитарный груз собирали "люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь".

Ранее Путин призвал развивать строительство в новых регионах.

Видео: kremlin.ru