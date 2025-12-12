В Твери на месте атаки БПЛА на дом развернули оперштаб

Виталий Королев находится на месте инцидента.

Оперативный штаб развернут на территории города Тверь, где в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов от Вооруженных сил Украины пострадали жильцы одного из многоквартирных домов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местной администрации через социальные сети. Ранее, в ночь на 12 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев уведомил граждан о наличии пострадавших. медицинская помощь была оказана шести взрослым людям, а также несовершеннолетнему пациенту. После атаки БПЛА противника по зданию все жильцы были массово эвакуированы экстренными службами.

Известно, что в настоящее время представители ГУ МЧС занимаются ликвидацией последствий возгорания, а также разбирают обломки поврежденных конструкций. В многоэтажном здании была повреждена стена и до 10-го этажа здания вылетели стекла окон. Спасатели проводят осмотр жилых помещений. Медики также указали, что за помощью к ним обратилась пожилая женщина и ребенок. Трое взрослых и несовершеннолетний все еще остаются в профльных медицинских учреждениях, но угрозы их жизням нет. Свыше 20 жильцов поврежденного дома находятся в пункте временного размещения (ПВР), размещенном на базе местной школы. Прокуратура Тверской области организовала горячую телефонную линию для жителей из поврежденного дома.

